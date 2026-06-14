Ab 14 Uhr LIVE: Das Relegations-Rückspiel der HFC-Frauen im Livestream

"Wir wollen diesen Schritt gehen", sagt HFC-Kapitänin Lilly Freitag zuversichtlich. Dafür braucht es für die Mannschaft von Thomas Pieles die Leistung aus dem zweiten Durchgang des Hinspiels. "In der ersten Halbzeit hatten wir zu tun, um hineinzufinden", erklärt Freitag: "In der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, dass wir da sind und bereit sind, Wege zu gehen, die sie nicht gehen. Genau mit diesem Gefühl fahren wir nach Babelsberg."

Zu Gast in Potsdam würde den Hallenserinnen nach dem torlosen Remis vor einer Woche schon jedes Unentschieden mit Toren genügen. Anders als in den meisten anderen Wettbewerben gilt in den Relegationsspielen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) nämlich noch die Auswärtstorregel. Nur wenn es nach 90 Minuten erneut 0:0 steht, würde es in die Verlängerung gehen.

Athletik und Teamgefüge sollen für den HFC zum Trumpf werden

So viel ist klar: Im letzten Auftritt dieser Spielzeit werden die HFC-Frauen noch einmal alles investieren. "Wir trainieren seit dem Beginn der Saison darauf hin, dass wir jetzt athletisch auf dem Niveau sind", unterstreicht Freitag. Und noch einen großen Pluspunkt nennt die Kapitänin: "Wir haben ein sehr gutes Teamgefüge. Jede einzelne wirft sich für die Mannschaft rein." Das werden die Hallenserinnen auch am Sonntag wieder tun. "Es wird ein hartes Spiel werden", ist sich Freitag sicher: "Sie werden jetzt wissen, dass sie uns nicht unterschätzen dürfen."