Ab 14 Uhr LIVE: Das Relegations-Hinspiel der HFC-Frauen im Livestream

Die Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt haben die HFC-Frauen - anders als im Vorjahr - in dieser Saison nicht eingefahren. Mit 17 Siegen in 18 Partien stürmte die U23 des 1. FC Magdeburg zum Titel in der Humanas-Verbandsliga. Als Trost bleibt den Hallenserinnen aber die Teilnahme an der Relegation: Weil die FCM-Reserve nicht in die Regionalliga aufsteigen darf - dort spielt bereits die erste Vertretung - darf der HFC erneut um den Aufstieg spielen.

Den Gegnerinnen in der Relegation geht es ganz ähnlich: Der FSV Babelsberg beendete die Saison in Brandenburg ebenfalls auf Platz zwei. Weil der Meister SV Grün-Weiß Brieselang allerdings keine Regionalliga-Lizenz beantragt hat, dürfen die Babelsbergerinnen um die Rückkehr in die dritthöchste deutsche Frauen-Spielklasse spielen. Letztmalig war der FSV in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Nordost angetreten. Nach zwei Landesmeister-Titeln waren die Babelsbergerinnen in den vergangenen beiden Jahren aber jeweils in der Relegation gescheitert.

Ob dem HFC der Sprung in die Regionalliga Nordost gelingt oder ob der FSV Babelsberg es im dritten Anlauf schafft, können Fans und Interessierte im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung verfolgen. Die MZ überträgt sowohl das Hinspiel am Sonntag um 14 Uhr in Halle als auch auch Rückspiel eine Woche später in Potsdam.