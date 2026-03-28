Ab 14 Uhr LIVE: Das Landespokal-Halbfinale in der Livekonferenz

Wenn der SV Eintracht Emseloh in Lutherstadt Eisleben auf den Titelverteidiger Hallescher FC trifft und der SSV 80 Gardelegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt empfängt, sind die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung zum ersten Mal mit einer Konferenz dabei. Ein Novum für den Landespokal in Sachsen-Anhalt. Für die Fans und Interessierten am Bildschirm ist die exklusive Übertragung kostenlos.

Kann der Verbandsligst aus Emseloh dem Regionalligisten gefährlich werden? Wird der HFC seiner Favoritenrolle gerecht? Kommt es nach der Saison 2023/24 erneut zum Finale zwischen Halle und Halberstadt? Oder sorgt der SSV 80 Gardelegen als Landesligist für eine ganz besondere Pokalstory? All diese Fragen werden am Sonnabend in 90 oder gegebenenfalls 120 Minuten beantwortet.

Die Sieger der beiden Halbfinals qualifizieren sich für das Endspiel des dachbleche24-Landespokals, das am 23. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure im Leuna-Chemie-Stadien in Halle ausgetragen wird. Der Sieger dieser Partie zieht in den DFB-Pokal der Saison 2026/27 ein - und darf dort dann auf das ganz große Los hoffen.

Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen der Frauen, aus dem Landespokal sowie aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober-, Verbands- und Landesliga.