Ab 14 Uhr LIVE: Das Harz-Derby der Oberliga im exklusiven Livestream

Das letzte Aufeinandertreffen ist gerade erst vier Wochen her. In der zweiten Runde des dachbleche24-Landespokals setzte sich der VfB Germania Halberstadt Anfang September mit 3:1 gegen den FC Einheit Wernigerode durch. Am Sonntag nun kommt es zum Wiedersehen: Am achten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd stehen sich die beiden Harz-Rivalen erneut gegenüber.

Auch am Sonntag wird die Favoritenrolle wieder bei den Germanen liegen. Mit einem Heimsieg könnte die Mannschaft von Manuel Rost wieder mit Tabellenführer SC Freital gleichziehen. Ob dies gelingt oder ob der FC Einheit im Derby zum Spielverderber wird, können Schaulustige im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive.

Dann wollen die Halberstädter ihre Derby-Serie ausbauen. In den vergangenen vier Duellen - je zweimal in der Oberliga und zweimal im Landespokal - gingen die Germanen als Sieger vom Platz. Der letzte Erfolg der Hasseröder stammt aus einem Heimspiel im September 2023 (5:2) . In Halberstadt dagegen holte eine Einheit-Elf zum letzten Mal in der Verbandsliga-Saison 1991/92 drei Zähler (3:2) .

Alle weiteren Interessierten bekommen zum Sparpreis von fünf Euro für die ersten vier Wochen vollen Zugriff auf sämtliche Website-Inhalte - darunter auch die Liveübertragungen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!