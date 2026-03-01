 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ab 14 Uhr LIVE: Das brisantes Duell Chemie gegen HFC im Livestream

Regionalliga Nordost +++ Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen die Partie

von Kevin Gehring · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
HallescherFC
BSG Chemie

Es ist ein Duell, das auf den Rängen viel Brisanz verspricht. Am Sonntag treffen sich die BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark zum Rückspiel in der Regionalliga Nordost. Das erste Aufeinandertreffen (0:0) war sportlich umkämpft - und wurde von Ausschreitungen begleitet.

Heute, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00live

Entsprechend umfangreich sind die Sicherheitsmaßnahmen für das zweite Saisonduell. Die begrenzten Karten für den Gästeblock waren dennoch in Windeseile vergriffen. Doch auch wer die interessante Begegnung nicht live im Stadion verfolgen kann, hat trotzdem die Möglichkeit, die Partie zu sehen: Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme übertragen das brisante Duell ab 14 Uhr im Livestream.

>> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

>> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken)

Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können die Partie mit dem vierwöchigen Probe-Abo zum Sparpreis von einmalig fünf Euro freischalten und sofort live sehen.