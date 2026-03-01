Ab 14 Uhr LIVE: Das brisantes Duell Chemie gegen HFC im Livestream Regionalliga Nordost +++ Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen die Partie von Kevin Gehring · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Es ist ein Duell, das auf den Rängen viel Brisanz verspricht. Am Sonntag treffen sich die BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark zum Rückspiel in der Regionalliga Nordost. Das erste Aufeinandertreffen (0:0) war sportlich umkämpft - und wurde von Ausschreitungen begleitet.

Entsprechend umfangreich sind die Sicherheitsmaßnahmen für das zweite Saisonduell. Die begrenzten Karten für den Gästeblock waren dennoch in Windeseile vergriffen. Doch auch wer die interessante Begegnung nicht live im Stadion verfolgen kann, hat trotzdem die Möglichkeit, die Partie zu sehen: Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme übertragen das brisante Duell ab 14 Uhr im Livestream.