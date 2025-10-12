Ab 14 Uhr LIVE: Das Achtelfinale des Halleschen FC in Kemberg

Sieben Viertelfinalisten im dachbleche24-Landespokal stehen bereits fest. Der achte wird am Sonntag gefunden. Dann treffen sich der SV Rot-Weiß Kemberg und der Titelverteidiger Hallescher FC zum letzten verbliebenen Achtelfinale.

Doch gerade deshalb freut man sich in Kemberg auf dieses Highlight. Besuch vom Halleschen FC hatte man dort nämlich noch nie. "In dem Moment, als das Los gezogen wurde, habe ich gejubelt" , berichtete Fußball-Abteilungsleiter Roger Lajow von den ersten Emotionen nach der Ziehung Mitte September. Bei der Sicherheitskonferenz gab es wenig später grünes Licht für die Austragung in Kemberg .

Überraschungen waren am Pokal-Wochenende keine Seltenheit. In gleich drei Partien jubelte am Sonntag die unterklassige Mannschaft über das Weiterkommen. Am Sonntag jedoch wäre ein Weiterkommen des Underdogs nicht weniger als eine große Sensation. Landesliga gegen Regionalliga, siebte Liga gegen vierte Liga, Feierabendkicker gegen Profis.

800 bis 1000 Zuschauer hatte sich Lajow im ersten Moment für die Pokalpartie gewünscht. Der Vorverkauf lief vielversprechend: Am Donnerstag meldete der Landesligist bereits 600 verkaufte Tickets. Auch die aktive Fanszene des Halleschen FC hat zum Besuch des "Pokalfights in Kemberg" aufgerufen. Wer am Sonntag nicht vor Ort ist, kann das Landespokal-Achtelfinale zudem im kostenlosen Livestream auf mz.de und volksstimme.de verfolgen.

