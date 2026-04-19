Ab 14 Uhr LIVE: Abstiegskampf in der Oberliga Süd im Livestream

Mit den Siegen gegen den FC Einheit Rudolstadt (5:1) und beim SC Freital (1:0) konnte die Lok zuletzt für Aufsehen sorgen. Die ärgerliche Pleite beim direkten Kontrahenten in Grimma (2:5) konterten die Altmärker jüngst am Mittwochabend mit einem torlosen Remis gegen die SG Union Sandersdorf. Kann die Elf von Jörn Schulz am Sonntag wieder Big Points auf dem Konto verbuchen?

In der Hinrunde setzten die Stendaler zu Gast in Bischofswerda den ersten Wirkungstreffer. Nach der Führung allerdings drehten die Hausherren die Partie noch zum 3:1-Heimerfolg. Kann sich die Lok für die Niederlage im Hinspiel revanchieren oder baut der Bischofswerdaer FV seinen Vorsprung auf die Abstiegszone aus? Die Antwort gibt es am Sonntag im exklusiven Livestream der Volksstimme.

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