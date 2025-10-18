Ab 14 Uhr live. Aachen, Rostock, Saarbrücken in der Konferenz

Der bisherige Saisonverlauf spiegelt eine wahrliche Berg- und Talfahrt für Rot-Weiss Essen. Zwar steht die Elf von Uwe Koschinat weiterhin auf Schlagdistanz zu den Top-Platzierungen, die Pleite gegen ausgerechnet den Lokalrivalen RW Oberhausen im Pokal könnte aber noch nachwirken. Am Samstagnachmittag gegen Viktoria Köln wird man sich versuchen den Frust vom Leib zu scheißen. Zuvor wird Alemannia Aachen versuchen gegen den FC Ingolstadt die Abstiegsränge zu verlassen. Der VfL Osnabrück trifft auf die TSG Hoffenheim II, wo – dem Vernehmen nach – die Bundesligaspieler Dennis Geiger und Mergim Berisha auftreten könnten. Am Sonntag ist schließlich Tabellenführer MSV Duisburg an der Reihe, der auf den bislang strauchelnden TSV 1860 München trifft.
Aue hatte in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, suchten nach Lücken in der letzten Reihe des SV Waldhof. Die erste wesentliche Tormöglichkeit entfiel jedoch auf der anderen Seite, Kennedy Okpala verpasste nach einem Konter jedoch die frühe Führung des SV Waldhof (7.).
Danach waren die Gäste auch plötzlich am Drücker, ließen den Veilchen nur wenig Luft zum Atmen und belohnten sich für den Aufwand. Niklas Hoffmann verwandelte einen Eckball zum ersten Wirkungstreffer der Partie (19.). Wenig später zielte Felix Lohkemper mit seinem Abschluss noch knapp über den Kasten (22.). Bis zur Halbzeitpause schalteten die Mannheimer schließlich einen Gang zurück, auch Aue konnte nur noch bedingt für Torgefahr sorgen.
Im zweiten Durchgang wurde es schließlich wieder etwas flotter. Zunächst ließ Lohkemper nach einem Freistoß die große Möglichkeit zum zweiten Treffer noch freistehend liegen (54.), ehe die Buwe wenig später dann doch noch nachlegte. Arianit Ferati feuerte Richtung Tor, doch sein Abschluss wurde noch von Luan Simnica unglücklich abgefälscht – 2:0 (67.).
Aue konnte sich im Anschluss nicht wirklich gegen die immer näher rückende Pleite aufbäumen. In der Schlussphase hätte nur noch Erik Majetschak noch einmal Hoffnung aufkeimen lassen können, doch scheiterte (86.). Mannheim klopft dadurch ganz vorsichtig oben an, während Aue auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnte.
FC Erzgebirge Aue – SV Waldhof Mannheim 0:2
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak, Mika Clausen (70. Ryan Malone), Jonah Fabisch, Luan Simnica (79. Ricky Bornschein), Julian Guttau (70. Boris Tashchy), Maximilian Schmid (46. Julian Günther-Schmidt)
SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Malte Karbstein, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Julian Rieckmann, Janne Sietan, Arianit Ferati (81. Tim Sechelmann), Kennedy Okpala, Samuel Abifade (74. Seyhan Yigit), Felix Lohkemper, Masca (66. Nicklas Shipnoski)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 9000
Tore: 0:1 Niklas Hoffmann (19.), 0:2 Arianit Ferati (67.)
12. Spieltag
24.10.25 SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
25.10.25 SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München
25.10.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
25.10.25 FC Energie Cottbus - TSV Havelse
25.10.25 SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
25.10.25 SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball
25.10.25 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück
26.10.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue
26.10.25 Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
26.10.25 MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen