Ab 14 Uhr live. Aachen, Rostock, Saarbrücken in der Konferenz

Aue hatte in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, suchten nach Lücken in der letzten Reihe des SV Waldhof. Die erste wesentliche Tormöglichkeit entfiel jedoch auf der anderen Seite, Kennedy Okpala verpasste nach einem Konter jedoch die frühe Führung des SV Waldhof (7.).

Danach waren die Gäste auch plötzlich am Drücker, ließen den Veilchen nur wenig Luft zum Atmen und belohnten sich für den Aufwand. Niklas Hoffmann verwandelte einen Eckball zum ersten Wirkungstreffer der Partie (19.). Wenig später zielte Felix Lohkemper mit seinem Abschluss noch knapp über den Kasten (22.). Bis zur Halbzeitpause schalteten die Mannheimer schließlich einen Gang zurück, auch Aue konnte nur noch bedingt für Torgefahr sorgen.

Im zweiten Durchgang wurde es schließlich wieder etwas flotter. Zunächst ließ Lohkemper nach einem Freistoß die große Möglichkeit zum zweiten Treffer noch freistehend liegen (54.), ehe die Buwe wenig später dann doch noch nachlegte. Arianit Ferati feuerte Richtung Tor, doch sein Abschluss wurde noch von Luan Simnica unglücklich abgefälscht – 2:0 (67.).

Aue konnte sich im Anschluss nicht wirklich gegen die immer näher rückende Pleite aufbäumen. In der Schlussphase hätte nur noch Erik Majetschak noch einmal Hoffnung aufkeimen lassen können, doch scheiterte (86.). Mannheim klopft dadurch ganz vorsichtig oben an, während Aue auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnte.

FC Erzgebirge Aue – SV Waldhof Mannheim 0:2

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak, Mika Clausen (70. Ryan Malone), Jonah Fabisch, Luan Simnica (79. Ricky Bornschein), Julian Guttau (70. Boris Tashchy), Maximilian Schmid (46. Julian Günther-Schmidt)

SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Malte Karbstein, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Julian Rieckmann, Janne Sietan, Arianit Ferati (81. Tim Sechelmann), Kennedy Okpala, Samuel Abifade (74. Seyhan Yigit), Felix Lohkemper, Masca (66. Nicklas Shipnoski)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 9000

Tore: 0:1 Niklas Hoffmann (19.), 0:2 Arianit Ferati (67.)

