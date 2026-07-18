Ab 14 Uhr LIVE: 1. FC Magdeburg bei der FSV Schöningen im Livestream

– Foto: Axel Kammerer

Nach dem 4:1-Erfolg in der Vorwoche bei der BSG Chemie Leipzig testet der 1. FC Magdeburg am Sonnabend erneut bei einem Viertligisten. Die Reise führt dieses Mal zur FSV Schöningen, die die vergangene Saison auf Tabellenplatz 14 in der Regionalliga Nord beendet hatte. Die Volksstimme überträgt das Testspiel im exklusiven Livestream.

Für den Zweitligisten von der Elbe ist es der drittletzte Anlauf, um für die neue Spielzeit zu testen. Nach dem Auftritt in Schöningen warten nur noch die beiden Härtetests gegen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn (25. Juli) und den englischen Zweitligisten West Ham United (1. August) auf die Mannschaft von Petrik Sander und Pascal Ibold.

FSV Schöningen verabschiedet sich von Christian Beck

Für einen Akteur wird die Begegnung am Sonnabend noch einmal eine ganz besondere: Christian Beck, langjähriger Torjäger des FCM und in den vergangenen drei Spielzeiten für Schöningen am Ball, läuft ein letztes Mal für den Regionalligisten auf und wird im Duell seiner Ex-Clubs verabschiedet. Künftig trägt der 38-Jährige das Trikot des Landesligisten Burger BC.

Wird der 1. FC Magdeburg seiner klaren Favoritenrolle gerecht werden können oder ist noch Sand im Getriebe? Die Antwort gibt es am Sonnabend um 14 Uhr im Elmstadion in Schöningen. Auch wer die Reise nach Niedersachsen nicht mit antritt, kann die Blau-Weißen in Aktion erleben. Die Volksstimme überträgt den Test des Zweitligisten im exklusiven Livestream.