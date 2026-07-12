Ab 14 Uhr LIVE: 1. FC Magdeburg bei Chemie Leipzig im Livestream

Für die Chemiker ist es der Härtetest. Bisher lief die Vorbereitung für die Mannschaft von Alexander Schmidt vielversprechend. In vier Testspielen gegen Regionalligisten gab es ein Remis und drei Siege. Gelingt nun auch gegen den Zweitligisten von der Elbe ein Achtungserfolg?

Im Ligabetrieb nehmen es die Leutzscher dann wieder mit der Zweitvertretung des FCM auf. Diese hatte in der vergangenen Saison beide direkten Duell für sich entschieden. Das Hinspiel im Alfred-Kunze-Sportpark gewann die U23 der Blau-Weißen mit 2:0, im Rückspiel daheim siegten sie mit 2:1.

Ob der Zweitligist seiner Favoritenrolle in Leipzig-Leutzsch gerecht werden kann oder ob der Regionalligist dem Zweitligisten in dessen erster Prüfung ein Bein stellt, können Fans und Interessierte am Sonntag im Livestream der Volksstimme verfolgen. Der Stream ist für alle Abonnenten der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt Magdeburg"-Streamingabos inklusive. Abonnenten können zudem auch die weiteren anstehenden Testspiele des 1. FC Magdeburg sehen.