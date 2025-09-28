Ab 14 Uhr LIVE: 1. FC Lok Stendal gegen VfB Auerbach im Stream

Mit nur einem Punkt und 2:13 Toren steht der 1. FC Lok Stendal in der Oberliga Süd nach sechs Partien auf dem Schlussrang. Diesen würde der Aufsteiger am Sonntag gerne abgeben, wenn der VfB Auerbach im Stadion am Hölzchen zu Gast ist.

Die Gäste aus dem Vogtland reisen mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Altmark: zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Dagegen konnten die Stendaler bisher nur mit dem 1:1 beim FSV Budissa Bautzen punkten. Holt die Mannschaft von Jörn Schulz am Sonntag endlich die ersten Zähler daheim?

Die Gäste aus dem Vogtland reisen mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Altmark: zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Dagegen konnten die Stendaler bisher nur mit dem 1:1 beim FSV Budissa Bautzen punkten. Holt die Mannschaft von Jörn Schulz am Sonntag endlich die ersten Zähler daheim?

