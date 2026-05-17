Ab 14 Uhr im Livestream: Begleicht der VfL Halle 96 eine Rechnung?

Ein letztes Mal in dieser Saison läuft der VfL Halle 96 am Sonntag im Stadion am Zoo auf. Zum 29. Spieltag der Oberliga Süd gastiert der 1. SC Heiligenstadt an der Saale. Mit dem Schlusslicht haben die Hallenser aus der Hinserie noch eine Rechnung offen. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die Partie im exklusiven Livestream.
Im Hinspiel hatte der Aufsteiger aus Thüringen für eine Überraschung sorgen können. Trotz zweimaliger VfL-Führung durch Joel Marks und Jegor Jagupov behielt der 1. SC Heiligenstadt die Punkte im November mit einem 3:2-Erfolg daheim. Es war zugleich der erste Sieg überhaupt, den der Neuling in der Oberliga einfahren konnte.
Nur zwei weiteren Dreier sind seitdem dazu gekommen, weshalb der Aufsteiger bereits als erster Absteiger feststeht. Dagegen konnte sich der VfL Halle 96 im Vergleich zur Hinserie steigern. Bereits jetzt - mit noch zwei ausstehenden Partien - hat die Mannschaft von Luca Shubitidze mehr Punkte eingefahren als in der ersten Saisonhälfte. Die nächsten drei sollen am Sonntag im Stadion am Zoo folgen.
Ob dem VfL Halle 96 die Revanche im Rückspiel gelingt oder ob der 1. SC Heiligenstadt in seinem vorerst vorletzten Oberliga-Spiel noch einmal gegen die Hallenser punktet, können Fans und Interessierte am Sonntag im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung verfolgen.
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