Ab 14 Uhr im Livestream: Begleicht der VfL Halle 96 eine Rechnung?

Im Hinspiel hatte der Aufsteiger aus Thüringen für eine Überraschung sorgen können. Trotz zweimaliger VfL-Führung durch Joel Marks und Jegor Jagupov behielt der 1. SC Heiligenstadt die Punkte im November mit einem 3:2-Erfolg daheim. Es war zugleich der erste Sieg überhaupt, den der Neuling in der Oberliga einfahren konnte.

Nur zwei weiteren Dreier sind seitdem dazu gekommen, weshalb der Aufsteiger bereits als erster Absteiger feststeht. Dagegen konnte sich der VfL Halle 96 im Vergleich zur Hinserie steigern. Bereits jetzt - mit noch zwei ausstehenden Partien - hat die Mannschaft von Luca Shubitidze mehr Punkte eingefahren als in der ersten Saisonhälfte. Die nächsten drei sollen am Sonntag im Stadion am Zoo folgen.