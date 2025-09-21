Ab 14 Uhr: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga Süd im Livestream

Der Saisonstart in der Oberliga Süd lief für den VfB Germania Halberstadt und den 1. FC Lok Stendal mit unterschiedlichem Erfolg. Während sich die Germanen mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien im oberen Drittel eingeordnet haben, wartet der Aufsteiger aus der Altmark als Schlusslicht noch auf den ersten Sieg.

Am Sonntag nun kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Halberstadt und Stendal. Die Favoritenrolle liegt dann klar bei den Gastgebern. Ob diese der gerecht werden können oder die Gäste für eine Überraschung sorgen, können Interessierte im Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung verfolgen. Für Digital-Abonnenten ist die Übertragung inklusive, weitere Interessierte können die Begegnung mit dem Streamingpass verfolgen.

