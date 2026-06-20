Ab 13:45 Uhr LIVE: Die Landespokal-Finals der Junioren im Livestream

– Foto: Anne Weimer

Vier Endspiele, zwei davon sogar im Livestream: Beim Finaltag der Junioren im Sportpark Thalheim vergibt der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Sonnabend seine letzten Nachwuchstitel der Saison 2025/26. Die Endspiele der B- und A-Junioren werden von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung übertragen.

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D-Junioren-Landespokal

Das erste Pokalfinale in Thalheim steigt am Sonnabend bereits um 10 Uhr. Dann spielen der MSV Börde und der VfL Halle 96 den neuen Pokalsieger der D-Junioren aus. Die Hallenser, die im Achtelfinale bereits den Titelverteidiger vom HFC eliminierten, setzten sich im Halbfinale knapp beim SV Arminia Magdeburg durch (2:1), der MSV Börde rang den VfB Sangerhausen in der Verlängerung mit 6:3 nieder.

C-Junioren-Landespokal

Im Endspiel der C-Junioren kommt es um 11:45 Uhr zum ewigen rot-weißen/blau-weißen Nachwuchs-Duell: Der Hallesche FC trifft auf den 1. FC Magdeburg. In der Endabrechnung der Regionalliga Nordost lag der FCM zwar einige Plätze vorne, die beiden direkten Duelle gingen aber mit 5:2 und 2:1 an den HFC. Wer hat am Sonnabend die Nase vorne?

B-Junioren-Landespokal

>> Das Landespokal-Finale der U17 im Volksstimme-Livestream: (hier klicken) >> Das Landespokal-Finale der U17 im MZ-Livestream: (hier klicken) Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg spielen die B-Junioren des VfB Germania Halberstadt um den Titel. Im Finale von Thalheim treffen die Germanen um 13:45 Uhr auf den Halleschen FC, der das Stadtderby im Halbfinale beim VfL Halle 96 mit 2:0 gewonnen hat. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der B-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream. A-Junioren-Landespokal