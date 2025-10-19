 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Foto: Roland Schlahs

Ab 13:30 Uhr LIVE: Das Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene im FuPa-Match-Kalender

2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98Darmstadt 98
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
0
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 16:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
16:00

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 12:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
0
Abpfiff

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
3
4

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
3

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
0
2
+Video

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
7
0

Heute, 14:00 Uhr
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
2
2

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
1
1

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
0
0

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
0
5
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Abgesagt

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
0
10

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
12
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
7
4
Abpfiff

