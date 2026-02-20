Ab 13:00 Uhr: Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Am Samstag steigt am Böllenfalltor das nächste richtungsweisende Heimspiel für den SV Darmstadt 98. Die Lilien empfangen die Fortuna Düsseldorf, ein Duell mit klarer Bedeutung im Aufstiegsrennen.

Die Lilien gehören in dieser Saison zu den konstantesten Teams der 2. Bundesliga. Starke Defensive, hohes Pressing und schnelles Umschaltspiel sind die Basis für den Erfolg. Vor eigenem Publikum tritt Darmstadt selbstbewusst auf, setzt Gegner früh unter Druck und kommt über die Außenbahnen immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Wichtig: Mehr Optionen in der Offensive sorgen für deutlich mehr Variabilität im Angriffsspiel. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil alle wichtigen Offensivakteure wieder zurück im Kader sein werden. Zuhause soll die Serie fortgesetzt und der nächste Dreier eingefahren werden.