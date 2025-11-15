Ab 13 Uhr LIVE: Wer erreicht das Viertelfinale im Sachsenpokal?

Im Wernesgrüner Sachsenpokal geht es am Sonnabend um die Viertelfinal-Tickets. Sechs Achtelfinals gehen über die Bühne. Dabei kommt es unter anderem zur Wiederauflage des diesjährigen Endspiels.

Bis zur Saison 2022/23 trafen der FC Oberlausitz Neugersdorf und der FC Grimma noch regelmäßig in der Oberliga aufeinander. Am Samstag kommt es nun im Wernesgrüner Sachsenpokal zum Wiedersehen zwischen dem Sachsenligisten und dem Oberligisten.

Als einziger Landesklasse-Vertreter geht der SSV Fortschritt Lichtenstein am Sonnabend ins Rennen. Der Tabellenzweite der Landesklasse West empfängt den Tabellenzehnten der Sachsenliga, den Dresdner SC.

In der dritten Runde sorgte der VFC Plauen mit dem 2:0-Sieg über Regionalligist FC Eilenburg für eine Überraschung. Im Achtelfinale will sich der Oberligist selbst nicht böse überraschen lassen: Die Reise führt zum Sachsenligisten VfB Fortuna Chemnitz.

Am 16. November 2024 sorgte der VfB Empor Glauchau für die große Überraschung: Mit einem 2:1-Erfolg warf der damalige Sachsenligist den Regionalligisten FSV Zwickau aus dem Pokal . Fast auf den Tag genau ein Jahr später treffen sich beide Clubs wieder.

Die BSG Stahl Riesa (Sachsenliga) fordert am Sonnabend den Oberligisten Bischofswerdaer FC heraus - im ersten Pflichtspiel zwischen beiden Teams seit 2015.

Im Bruno-Plache-Stadion steigt am Sonnabend die Wiederauflage des diesjährigen Endspiels: Der 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt den FC Erzgebirge Aue. Im Finale am 24. Mai konnte der Regionalligist den Drittligisten im Elfmeterschießen mit 6:5 niederringen. Gelingt nun im Achtelfinale erneut der Coup?

