 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Bernd und Ilong Göll

Ab 13 Uhr LIVE: Siebenmal dritte Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal

Wernesgrüner Sachsenpokal +++ Unter anderem sind Drittligist Erzgebirge Aue und die Regionalligisten aus Chemnitz und Eilenburg im Einsatz

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Sachsenliga
Sachsenpokal
Erzgeb. Aue

Nachdem sich der VfB Auerbach am Freitagabend in der ersten Partie der dritten Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal souverän mit 4:0 beim FV Eintracht Niesky durchsetzen konnte, gehen am Sonnabend gleich sieben Partien über die Bühne. Unter anderem trifft Drittligist FC Erzgebirge Aue auf den SV Panitzsch/Borsdorf. Auch die Regionalligisten Chemnitzer FC und FC Eilenburg sind gefordert.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 13:00 Uhr
SG Dresden Striesen
SG Dresden StriesenSG Striesen
FSV 1990 Neusalza-Spremberg
FSV 1990 Neusalza-SprembergNeusalza
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
1
0

Heute, 14:00 Uhr
Meißner SV 08
Meißner SV 08Meißner SV
FC Oberlausitz Neugersdorf
FC Oberlausitz NeugersdorfNeugersdorf
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
SV Panitzsch/Borsdorf 1920Panitzsch
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
0
3

Heute, 14:00 Uhr
FSV Oderwitz 02
FSV Oderwitz 02FSV Oderwitz
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
0
2

Heute, 14:00 Uhr
SC Syrau
SC SyrauSC Syrau
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
2
0
+Video

Heute, 14:30 Uhr
VfB Annaberg 09
VfB Annaberg 09VfB Annaberg
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
0
1

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 011.10.2025, 12:45 Uhr
Kevin GehringAutor