 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Ab 13 Uhr LIVE Halberstadt-Junioren spielen um Regionalliga-Aufstieg

A-Junioren-Verbandsliga +++ Der Landesmeister von Sachsen-Anhalt tritt im Hinspiel beim SC Staaken an

von Kevin Gehring · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schoder

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Verbandsliga (A)
Relegation U19 RL NO
Halberstadt
SC Staaken

Am Sonntag steigt für die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt das erste von zwei entscheidenden Duellen. Im Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die U19-Regionalliga Nordost tritt der Landesmeister von Sachsen-Anhalt beim SC Staaken an.

Heute, 13:00 Uhr
SC Staaken
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VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
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Die Staakener haben die Berlin-Liga in beeindruckender Manier gewonnen. Vor allem offensiv war der frühere Regionalligist (zuletzt von 2018 bis 2023) eine Klasse für sich: Mit 152 Treffern feuerte die Offensive des SC Staaken aus allen Rohren. Diese Qualität gilt es für die Halberstädter in den Griff zu bekommen, um in der Relegation eine Chance zu haben.

Das Hinspiel der Regionalliga-Relegation im Livestream: