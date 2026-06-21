Ab 13 Uhr LIVE Halberstadt-Junioren spielen um Regionalliga-Aufstieg

Die Staakener haben die Berlin-Liga in beeindruckender Manier gewonnen. Vor allem offensiv war der frühere Regionalligist (zuletzt von 2018 bis 2023) eine Klasse für sich: Mit 152 Treffern feuerte die Offensive des SC Staaken aus allen Rohren. Diese Qualität gilt es für die Halberstädter in den Griff zu bekommen, um in der Relegation eine Chance zu haben.