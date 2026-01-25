 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Luis Schäfer

Ab 13 Uhr LIVE: Die Testspiele am Sonntag in der großen Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

Heute, 11:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
2
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Bank Most U19
Bank Most U19Bank Most U19
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
12:00

Heute, 12:00 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
12:00

Heute, 12:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
12:30

Heute, 13:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
13:00

Heute, 13:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Soccer for Kids Dresden
Soccer for Kids DresdenSoccer
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
13:00

Heute, 13:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1
5

Heute, 13:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
5
1

Heute, 13:30 Uhr
LSG Löbnitz
LSG LöbnitzLöbnitz
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
2
1

Heute, 14:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
FSV Löberitz
FSV LöberitzLöberitz
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SG Rotation Leipzig
SG Rotation LeipzigSG Rotation
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
SG Gerbitz/Nienburg II/AltenburgSG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
2
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
TSV Berßel 1912
TSV Berßel 1912Berßel II
4
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
TSV Germania 1990 Groß Quenstedt
TSV Germania 1990 Groß QuenstedtGr.Quenstedt
15:00

