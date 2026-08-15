 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Ab 13 Uhr LIVE: Die Punktspiele am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene und darüber hinaus auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Hesse

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
NOFV-Oberliga Süd
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2. Bundesliga

Heute, 13:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg
0
3

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
1
0

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
0

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
1

>> FSV Barleben gegen VfB Ottersleben im kostenlosen Livestream: (hier klicken)

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
14:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Burger BC
Burger BCBurger BC
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00

Heute, 16:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
16:30live

>> SSV 80 Gardelegen gegen Oscherslebener SC im kostenlosen Livestream: (hier klicken)

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
0

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 13:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
13:00