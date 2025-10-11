Ab 13 Uhr LIVE: Die Ligaspiele vom Sonnabend in der großen Übersicht

Am Wochenende stehen die Pokal-Wettbewerbe auf Kreis- und Landesebene im Fokus. Darüber hinaus rollt aber auch in allerhand Ligaspielen die Kugel. Hier findet ihr alle Ansetzungen von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse.

LOTTO-Landesliga Nord

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania TSV Rot-Weiß Zerbst RW Zerbst 2 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr 1. FC Zeitz Zeitz SC Naumburg SC Naumburg 1 0 PUSH

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr SSV Samswegen 1884 Samswegen SV 1889 Altenweddingen Altenwedding 15:00 PUSH

Landesklasse 3

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 14:00 Uhr VfR Roßla Roßla SV Rohnetal Wolferstedt Wolferstedt 4 0 PUSH

1. Altmark-West-Liga

Kreisliga 1 - Saalekreis

Heute, 14:00 Uhr SC Obhausen Obhausen VfL Roßbach Roßbach 0 0 PUSH

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr VSG Löbitz 1971 Löbitz TSV Großkorbetha Großkorbetha II 14:00 PUSH

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr TSV Tröglitz Tröglitz SV Blau-Weiß Grana Grana 3 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Bornitz Bornitz SV Großgrimma Großgrimma II 0 2 PUSH

Kreisliga Wittenberg

Harzliga 2

1. Kreisklasse Ost - Anhalt-Bitterfeld

Kreisklasse 2 - Burgenland

Harzklasse

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 12:30 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II MTV Welsleben Welsleben 12:30 PUSH

A-Junioren-Landesliga 6

