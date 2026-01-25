Ab 13 Uhr LIVE: Die Entscheidungen beim Frauen-Hallenmasters

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Kevin Gehring
In der Mittellandhalle in Barleben wird am Sonntag der erste Titel im neuen Jahr vergeben. Bei der Endrunde des Frauen-Hallenmasters wird der Hallenthron Sachsen-Anhalts neu vergeben - Titelverteidiger FSG Irxleben/Niederndodeleben hat sich nicht qualifiziert. Die SG Einheit Halle, der 1. FC Magdeburg, der FSV Saxonia Tangermünde und der FC Stahl Aken stehen im Halbfinale.