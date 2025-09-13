Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm vom Sonnabend in der Übersicht

Heute, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

Verbandsliga

Heute, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SSC Weißenfels SSC Weißenfels 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 FSV Barleben Barleben 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 15:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge SV Stahl Thale Thale 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen Oscherslebener SC Oschersleben 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Ummendorfer SV Ummendorf SV 09 Staßfurt Staßfurt 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr Osterburger FC Osterburg FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Irxleben Irxleben SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 15:00 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Farnstädt Farnstädt CFC Germania 03 CFC Germania 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt TSV Blau-Weiß Brehna Brehna 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg TSV Leuna Leuna 0 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr LSG Lieskau Lieskau FSV Bennstedt Bennstedt 15:00 live PUSH

Heute, 16:00 Uhr SG Reppichau Reppichau Turbine Halle Turbine 16:00 live PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal Lok Stendal II Burger BC Burger BC 0 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze Rossauer SV Rossauer SV 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Möringer SV Möringer SV SV Liesten 22 Liesten 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Viktoria Uenglingen Uenglingen Kreveser SV Kreveser SV 15:00 PUSH

Heute, 14:30 Uhr Hallescher FC HallescherFC VfL Wolfsburg Wolfsburg 14:30 PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 5

A-Junioren-Landesliga 6

