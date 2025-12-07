Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr SV 51 Langenapel Langenapel TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg 13:00 PUSH

Heute, 13:00 Uhr Rossauer SV Rossauer SV SV Liesten 22 Liesten 0 2 PUSH

Landesklasse 3

Heute, 13:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode II Blankenburger FV Blankenburg 1 0 PUSH

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen Hallescher FC HallescherFC 13:00 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr FSV Sittendorf Sittendorf Roter Stern Halle Roter Stern 13:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 13:00 Uhr Eilslebener SV Eilsleben SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 13:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Germania Olvenstedt Olvenstedt MTV Welsleben Welsleben 15:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 1889 Altenweddingen Altenwedding Preussen Magdeburg MSV Preussen 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 13:00 Uhr ESG Halle ESG Halle SV Fortuna Brücken Brücken 13:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 13:00 Uhr FC RSK Freyburg Freyburg SC Naumburg SC Naumburg 13:00 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 13:30 Uhr Magdeburger SV Börde MSV Börde VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 13:30 PUSH

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 14:00 Uhr SG Buna Halle Buna Halle Turbine Halle Turbine II 14:00 PUSH

