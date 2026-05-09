 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Luis Schäfer

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
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2. Bundesliga

Heute, 13:00 Uhr
Holstein Kiel
Holstein KielHolstein K.
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
3

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
0
0

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
0
3
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
15:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
3

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
15:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1
1

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
15:00

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
-
-
§ Urteil

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
15:00live

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
15:00live

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
15:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
15:00

Landesklasse 5

Heute, 15:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SG Reußen
SG ReußenReußen
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
1
1

Heute, 15:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
15:00live

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
Hansa Rostock
Hansa RostockHansa Rostock
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
13:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
13
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 10:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
6
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 12:00 Uhr
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
2
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
7
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
13:00

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
3
2