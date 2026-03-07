Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

 2026-03-05T07:49:35.839Z

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
1
0

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
0
0

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
14:00live

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
0
0

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
0
0

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
15:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
0
0

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
14:00

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
15:00

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
15:00live

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
15:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
14:30live

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
15:00

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
Abgesagt

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
0
0

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 13:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
13:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Fr., 24.04.2026, 18:30 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
0
4

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
NSG Preussen Magdeburg
NSG Preussen MagdeburgNSG Preussen Magdeburg
14
0
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
4
1
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga Hauptrunde, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Holstein Kiel
Holstein KielHolstein K.
3
1
Abpfiff