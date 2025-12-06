Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Heute, 13:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SV Dessau 05 Dessau 05 13:00 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh FSV Barleben Barleben 1 0 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SV Irxleben Irxleben 2 1 PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfB Magdeburg-Ottersleben Ottersleben FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 1 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr FSV Grün-Weiß Ilsenburg Ilsenburg SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 3 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SV Stahl Thale Thale SV 09 Staßfurt Staßfurt 0 1 PUSH

Heute, 13:00 Uhr Union 1861 Schönebeck U.Schönebeck SSV 80 Gardelegen Gardelegen 2 2 PUSH

Heute, 13:30 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD Oscherslebener SC Oschersleben 0 0 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr LSG Lieskau Lieskau Turbine Halle Turbine 0 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr TSV Rot-Weiß Zerbst RW Zerbst SC Naumburg SC Naumburg 2 1 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SG Reppichau Reppichau TSV Leuna Leuna 2 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt CFC Germania 03 CFC Germania 0 0 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze SSV 80 Gardelegen Gardelegen II 1 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe Burger BC Burger BC 0 2 PUSH

Landesklasse 3

Heute, 13:30 Uhr SV Langenstein Langenstein FSV Grün-Weiß Ilsenburg Ilsenburg II 0 0 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 6

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!