Allgemeines
Foto: Saskia Döhmann

Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
1

Heute, 13:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
1
0

Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1
1

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
0
0

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
2
1

Heute, 13:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
0

Heute, 13:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
3
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
0
1

Heute, 13:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
2

Heute, 13:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
0
0

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
0
0

Heute, 13:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
2
1

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
2
0

Heute, 13:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
2
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
1
0

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
1
0

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
2
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Burger BC
Burger BCBurger BC
0
2

Landesklasse 2

Heute, 13:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
2
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
3
2

Heute, 13:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
13:00

Heute, 13:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
0
3

Heute, 13:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
1
0

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
16:00

Landesklasse 3

Heute, 13:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
1
0

Heute, 13:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
0
2

Heute, 13:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
3
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
1
0

Heute, 13:30 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
0
0

Landesklasse 4

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
2
0

Heute, 13:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
1
0

Heute, 13:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
0
2

Heute, 13:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
1
0

Heute, 13:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
0
3

Heute, 13:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
0
0

Landesklasse 5

Heute, 13:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
1
0

Heute, 13:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
6
1

Heute, 13:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1
0

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
13:00

Heute, 13:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
SG Reußen
SG ReußenReußen
13:30

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
14:00live

Landesklasse 6

Heute, 13:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
0
0

Heute, 13:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
1

Heute, 13:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
1
1

Heute, 13:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
0
1

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
13:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 09:45 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
5
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
12:00

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 09:30 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
3
1
Abpfiff

