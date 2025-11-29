Ab 13 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Heute, 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FSV Budissa Bautzen Bautzen 13:30 live PUSH

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 SV Eintracht Emseloh Emseloh 14:00 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV Irxleben Irxleben Ummendorfer SV Ummendorf 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 14:00 live PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr SV Liesten 22 Liesten SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV SV 51 Langenapel Langenapel 14:00 live PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr Turbine Halle Turbine II SG Einheit Halle SG Einheit 13:00 PUSH

