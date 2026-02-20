Ab 13 Uhr: Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Die Lilien gehören in dieser Saison zu den konstantesten Teams der 2. Bundesliga. Starke Defensive, hohes Pressing und schnelles Umschaltspiel sind die Basis für den Erfolg. Vor eigenem Publikum tritt Darmstadt selbstbewusst auf, setzt Gegner früh unter Druck und kommt über die Außenbahnen immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Wichtig: Mehr Optionen in der Offensive sorgen für deutlich mehr Variabilität im Angriffsspiel. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil alle wichtigen Offensivakteure wieder zurück im Kader sein werden. Zuhause soll die Serie fortgesetzt und der nächste Dreier eingefahren werden.

Bei der Fortuna läuft es deutlich wechselhafter. Offensiv fehlt oft die Konstanz, vieles hängt an Cedric Itten. Wird der Schweizer aus dem Spiel genommen, fehlt Düsseldorf häufig die Durchschlagskraft. Diese Abhängigkeit könnte zum entscheidenden Faktor werden. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn: Itten reicht eine gute Flanke um ein Tor zu erzielen. Darmstadt wird in der Defensive kompromisslos verteidigen müssen.

Darmstadt will die Kontrolle übernehmen, Tempo machen und früh für klare Verhältnisse sorgen. Düsseldorf dürfte kompakt stehen und auf Umschaltmomente setzen. Intensität, Zweikämpfe und Effizienz vor dem Tor werden den Ausschlag geben.