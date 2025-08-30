Ab 12:30 LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Oberliga Süd

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SV Eintracht Emseloh Emseloh 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SV Preußen Schönhausen Schönhausen 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr Osterburger FC Osterburg SV 08 Baalberge Baalberge 15:00 live PUSH

Heute, 17:30 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Irxleben Irxleben 17:30 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 15:00 Uhr Turbine Halle Turbine SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 15:00 PUSH

Humanas-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas 14:00 PUSH

Heute, 12:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC RB Leipzig RB Leipzig 12:00 PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!