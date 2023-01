Acht Stunden Hallenfußball gibt es am Sonntag am Glockenspitz. – Foto: Ralph Görtz

Ab 12 Uhr live: Zwölf Teams kämpfen in Krefeld um den Hallen-Titel Am Sonntag steigt am Glockenspitz die Endrunde in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Gegen 20.30 Uhr soll der Sieger der offenen Hallenstadtmeisterschaft feststehen.

25 Mannschaften gingen am vorigen Samstag bei der offenen Krefelder Hallenstadtmeisterschaft am Glockenspitz an den Start, zwölf davon sind noch im Rennen, wenn am Sonntag ab 12 Uhr der Sieger gesucht wird. Und man darf durchaus sagen, dass es in Krefeld aktuell einen kleinen Hallenfußball-Boom gibt.

"Wir haben im Vorfeld viel Werbung für das Turnier gemacht, und uns dabei auch der neuen Medien wie Instagram bedient, wo ich selbst viel unterwegs bin", sagt Stefan G. Rex. Der Trainer der Ersten und Zweiten Mannschaft beim Ausrichter VfB Uerdingen hat seit Wochen mit dem Turnier so viel Arbeit, dass es fast einem Fulltime-Job gleicht. "Da muss natürlich sehr viel geplant werden, Auflagen müssen erfüllt werden, Einsatzpläne besprochen. Und dann gab es viele Einkäufe, weil wir mit so viel Zuspruch nicht unbedingt gerechnet haben", erklärt er. Rund 350 Zuschauer waren bei den Vorrundenspielen dabei, das dürfte am Sonntag noch getoppt werden. Ein Zuschauermagnet ist natürlich der KFC Uerdingen, die Ultras haben auch für die Endrunde breite Anwesenheit angekündigt. "Da sage ich nicht aus der Sicht des Veranstalters: Für den KFC Uerdingen ist es sehr wichtig, dass so der Kontakt zur Krefelder Fußballszene wieder auflebt. Zum letzten Mal hat der KFC hier mitgespielt, als wir vor zehn Jahren als VfB auch Ausrichter waren. Die anderen Teilnehmer wissen es wertzuschätzen, dass der KFC hier dabei ist", betont Rex. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit allen Tickern und den Highlights bei FuPa.tv