Ab 12 Uhr LIVE: Viertelfinal-Partien des Totopokals werden ausgelost

Am heutigen Montag um 12 Uhr werden die Viertelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals im "Haus des Fußballs" in München ausgelost. Wir sind für euch live dabei, wenn die Kugeln rollen!



Bei der Auslosung der Runde der letzten Acht gilt: Alles ist möglich! Alle Teams werden aus einem Topf gezogen. Heißt: Es kann auch zu einem Duell zweier Drittligisten kommen. Regelspieltermine für das Viertelfinale sind Dienstag, der 4. November 2025 oder Dienstag, der 18. November 2025. Bei der Beteiligung von Drittligisten oder im Falle eine TV-Übertragung kann auch am Samstag, den 15. November 2025 gespielt werden.