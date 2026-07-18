 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Ab 12 Uhr LIVE: Der Testspiel-Marathon am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Donau

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Am Sonnabend steigt in Sachsen-Anhalt der erste wahre Testspiel-Marathon in der Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter wird getestet. Hier findet ihr die große Übersicht der Ansetzungen und Liveticker.

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Heute, 12:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
SV Ziesar 31
SV Ziesar 31SV Ziesar
12:00

Heute, 12:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
0

Heute, 12:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt II
3
0

Heute, 12:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
0
1

Heute, 13:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
0

Heute, 13:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV Beuna
SV BeunaBeuna
0
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
0
0

Heute, 13:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Groitzsch 1861
SV Groitzsch 1861Groitzsch
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
SV Saxonia 1920 Gatersleben
SV Saxonia 1920 GaterslebenGatersleben
0
0

Heute, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Mögeliner SC 1913
Mögeliner SC 1913Mögeliner SC
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Kickers Seehausen
Kickers SeehausenSeehausen
SV Blau-Weiß Gladigau
SV Blau-Weiß GladigauGladigau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
SG Roßbach/Braunsbedra II
SG Roßbach/Braunsbedra IISG Roßbach/Braunsbedra II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
KSV Lützkendorf
KSV LützkendorfLützkendorf
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SV Eintracht Leipzig-Süd
SV Eintracht Leipzig-SüdLeipzig-Süd
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Groß Rodensleben
SV Eintracht Groß RodenslebenRodensleben
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
Mansfelder SV 1990
Mansfelder SV 1990MansfelderSV
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
SV Panitzsch/Borsdorf 1920Panitzsch
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Edderitz
SV EdderitzEdderitz
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Arendsee
SV ArendseeArendsee
SV Lemgow-Dangenstorf
SV Lemgow-DangenstorfLemgow-Dgst. II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt II
14:00live

Heute, 14:15 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SV Beuna
SV BeunaBeuna
14:15

Heute, 14:30 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
SG Wespen/Kleinmühlingen II
SG Wespen/Kleinmühlingen IISG Wespen/Kleinmühlingen II
14:30live

Heute, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dessau
SG Grün-Weiß DessauGW Dessau
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
FSV Löberitz
FSV LöberitzLöberitz
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Lemgow-Dangenstorf
SV Lemgow-DangenstorfLemgow-Dgst.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV II
HSG Hundisburg/Nordgermersleben/Bebertal II
HSG Hundisburg/Nordgermersleben/Bebertal IIHSG Hundisburg/Nordgermersleben/Bebertal II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Südharz 2017
VfB Südharz 2017VfB Südharz 2017
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Staßfurt II/Neundorf
SG Staßfurt II/NeundorfSG Staßfurt II/Neundorf II
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Wegeleben/Rodersdorf
SG Wegeleben/RodersdorfSG Wegeleben/Rodersdorf
SV Traktor Westdorf
SV Traktor WestdorfWestdorf
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Lengefeld/Gonnatal II
SG Lengefeld/Gonnatal IISG Lengefeld/Gonnatal II
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SV Motor Altenburg
SV Motor AltenburgMotor A'burg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Klengel Serba 09
SV Klengel Serba 09Klengel Ser.
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
FSV Glesien
FSV GlesienFSV Glesien
15:30

Heute, 17:00 Uhr
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen IIHSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
SV Heide Klein Schwechten
SV Heide Klein SchwechtenSchwechten
17:00

Heute, 17:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
17:00live

Heute, 17:30 Uhr
SpG Gräfendorf/Uebigau
SpG Gräfendorf/UebigauSpG Gräfendorf/Uebigau
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
17:30