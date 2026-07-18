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Ab 12 Uhr LIVE: Der Testspiel-Marathon am Sonnabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick
Am Sonnabend steigt in Sachsen-Anhalt der erste wahre Testspiel-Marathon in der Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter wird getestet. Hier findet ihr die große Übersicht der Ansetzungen und Liveticker.
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