Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB Germania Halberstadt Halberstadt 1 0 PUSH

Heute, 13:30 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode FC Grimma FC Grimma 2 0 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Rossauer SV Rossauer SV SV Viktoria Uenglingen Uenglingen 1 0 PUSH

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf SV Allemannia Jessen Jessen 1 0 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr FC Stahl Aken Aken Germania Wernigerode Wernigerode 0 0 PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC II Roter Stern Halle Roter Stern 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Eilslebener SV Eilsleben TSV Völpke TSV Völpke 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 1889 Altenweddingen Altenwedding Germania Olvenstedt Olvenstedt 1 3 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr SV Rot-Schwarz Edlau Edlau Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum 3 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen TuS Bebitz 1927 Bebitz 0 0 PUSH

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 12:00 Uhr Roter Stern Halle Roter Stern II FSV Raßnitz Raßnitz 12:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Döllnitz Döllnitz ESG Halle ESG Halle 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr ESV Merseburg ESVMerseburg Reideburger SV Reideburg 0 0 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Kötzschau Kötzschau VfB Scharnhorst Großgörschen Großgörschen 1 1 PUSH

A-Junoren-Verbandsliga

Heute, 12:45 Uhr Turbine Halle Turbine Haldensleber SC Haldensleben 1 0 PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 13:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FSV Barleben Barleben 1 0 PUSH

Heute, 14:30 Uhr Magdeburger SV Börde MSV Börde SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:30 live PUSH

A-Junoren-Landesliga 1

A-Junoren-Landesliga 2

A-Junoren-Landesliga 3

A-Junoren-Landesliga 4

A-Junoren-Landesliga 5

Heute, 13:00 Uhr JSG Mittelelbe JSG Mittelelbe Roter Stern Sudenburg Sudenburg 3 1 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II 13:00 PUSH

A-Junoren-Landesliga 5

