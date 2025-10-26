 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Daniel Wurbs

Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 6
NOFV-Oberliga Süd
2. Bundesliga

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
13:30live

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FFC Fortuna Dresden
1. FFC Fortuna DresdenFFC Fortuna
14:00live

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
14:00live

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
15:00

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
14:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
14:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
14:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
14:00live

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Abgesagt

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
0
2

Heute, 13:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
13:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
Abgesagt

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
11:00

Heute, 12:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
12:00

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SG Bregenstedt / Süplingen
SG Bregenstedt / SüplingenSG Bregenstedt
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Abgesagt

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 12:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
12:00

Heute, 14:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
14:00live

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:30 Uhr
ESV Merseburg
ESV MerseburgESVMerseburg
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
6
0

Heute, 14:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
Abgesagt

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 11:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
1
3

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
12:00

Heute, 14:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
14:30live

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 12:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
12:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:30 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
10:30

