Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Frauen-Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr SV Langenstein Langenstein Quedlinburger SV Quedlinburg 14:00 live PUSH

Landesklasse 3

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr BSC 99 Laucha Laucha SV Braunsbedra Braunsbedra 14:00 live PUSH

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SSV Besiegdas 03 Magdeburg Besiegdas SV Allemannia Jessen Jessen 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Walsleben Walsleben FC Stahl Aken Aken 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf II Hallescher FC HallescherFC II 0 2 PUSH

Heute, 13:00 Uhr SV Allstedt Allstedt FSV Sittendorf Sittendorf 13:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Germania Olvenstedt Olvenstedt Preussen Magdeburg MSV Preussen 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr MTV Welsleben Welsleben SSV 80 Gardelegen Gardelegen 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr SG ABUS Dessau ABUS Dessau TuS Bebitz 1927 Bebitz 14:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:30 Uhr ESV Merseburg ESVMerseburg SG Döllnitz Döllnitz 6 0 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 11:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg SG Droyßiger SG / Spora SG Droyßiger SG 1 3 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr Magdeburger SV Börde MSV Börde VfB Germania Halberstadt Halberstadt 12:00 PUSH

Heute, 14:30 Uhr Turbine Halle Turbine SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:30 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 5

