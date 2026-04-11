 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Lisker

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
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Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
0

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1
0
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
0
1
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
15:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
0
1

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
15:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
15:00

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
15:00

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
15:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
15:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:30live

Heute, 15:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
15:00

Landesklasse 5

Heute, 12:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
4
0
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
2
2

Heute, 15:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
15:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
14:00

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:30 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
2
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
15:00live

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 12:00 Uhr
JFV Lübeck
JFV LübeckJFV Lübeck
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
3
6
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
13:00

U17-DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde Gruppe A

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96
1
1
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 11:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
1
Abpfiff