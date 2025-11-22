Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Heute, 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 1 0 PUSH

Verbandsliga

Heute, 14:30 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SV Dessau 05 Dessau 05 15:30 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 13:00 Uhr SV Stahl Thale Thale SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 0 1 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV 08 Baalberge Baalberge 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 14:00 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Burger BC Burger BC VfB 07 Klötze Klötze 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 51 Langenapel Langenapel SV Viktoria Uenglingen Uenglingen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Salzwedel Salzwedel Kreveser SV Kreveser SV 14:00 PUSH

Landesklasse 4

Heute, 15:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 15:00 PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr FSV Barleben Barleben VfB Magdeburg-Ottersleben Ottersleben 5 5 PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 1 0 PUSH

Heute, 16:30 Uhr Magdeburger SV Börde MSV Börde SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 16:30 live PUSH

Heute, 17:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf Haldensleber SC Haldensleben 17:00 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 13:00 Uhr Germania Olvenstedt Olvenstedt SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 13:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr SV Blau-Rot Pratau Pratau SG Reppichau Reppichau 2 2 PUSH

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

A-Junioren-Landesliga 6

