Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen Oscherslebener SC Oschersleben 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV 08 Baalberge Baalberge 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Stahl Thale Thale Osterburger FC Osterburg 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SV Irxleben Irxleben 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt SC Naumburg SC Naumburg 14:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Turbine Halle Turbine TSV Leuna Leuna 15:00 live PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr SV Liesten 22 Liesten VfB 07 Klötze Klötze 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe Kreveser SV Kreveser SV 14:00 PUSH

Heute, 12:30 Uhr Turbine Halle Turbine II SV Romonta Stedten Stedten 0 0 PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 5

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 12:30 Uhr NSG Wippertal NSG Wippertal Nietlebener SV Askania Nietleben 12:30 PUSH

