 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Saskia Döhmann

Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
13:30live

Heute, 13:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
13:30live

Heute, 13:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
13:30

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
15:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
15:00live

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
14:00

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
14:00

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
14:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
14:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
14:00live

Landesklasse 5

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
0
0

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
13:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00

Heute, 14:30 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
14:30live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
14:00live

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 12:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
12:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
3
0

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
9
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 10:15 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
12:30

