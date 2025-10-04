Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Oberliga Süd

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 15:00 Uhr Ummendorfer SV Ummendorf SV Stahl Thale Thale 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV 09 Staßfurt Staßfurt 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr Osterburger FC Osterburg SSV 80 Gardelegen Gardelegen 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg Turbine Halle Turbine 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen FC Stahl Aken FC Stahl Aken 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Germania 08 Roßlau Roßlau SV GOLPA SV GOLPA 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Dessauer SV 97 DSV 97 SV Eintracht Elster Elster 15:00 live PUSH

Landesklasse 5

Heute, 15:00 Uhr SSV 90 Landsberg Landsberg SG Reußen Reußen 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen FC Hettstedt FC Hettstedt 15:00 live PUSH

Landesklasse 6

Heute, 15:00 Uhr SV Wacker Wengelsdorf Wengelsdorf TSV Kickers 66 Gonnatal Gonnatal 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC RSK Freyburg Freyburg VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen II 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Braunsbedra Braunsbedra SV Großgrimma Großgrimma 15:00 live PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 12:30 Uhr Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg Schmiedeberg 0 0 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 5

