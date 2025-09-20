Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Regionalliga Nordost

Frauen-Regionalliga Nordost

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SSV 80 Gardelegen Gardelegen 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Osterburger FC Osterburg Oscherslebener SC Oschersleben 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Irxleben Irxleben SV 09 Staßfurt Staßfurt 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg CFC Germania 03 CFC Germania 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr LSG Lieskau Lieskau SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SG Reppichau Reppichau FSV Bennstedt Bennstedt 15:00 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 15:00 Uhr VfB 07 Klötze Klötze SV Eintracht Salzwedel Salzwedel 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg 15:00 live PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr 1. FC Lok Stendal Lok Stendal Turbine Halle Turbine 2 0 PUSH

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

