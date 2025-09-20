 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Christian Werner

Ab 12 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
2. Bundesliga

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
0
1

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
14:00live

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
14:00

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine PotsdamPotsdam II
14:00

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
15:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
15:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
15:00

Landesklasse 1

Heute, 15:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
Burger BC
Burger BCBurger BC
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
15:00

Landesklasse 2

Heute, 12:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
0
3

Heute, 13:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
-
-

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
15:00live

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
15:00live

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
15:00live

Landesklasse 5

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
13:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
15:00live

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
-
-
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
15:00

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
13:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
13:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
2
0

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
-
-
§ Urteil

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
11:00

Heute, 12:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
NSG Langendorf/Zorbau
NSG Langendorf/ZorbauNSG Langendorf/Zorbau
9
1

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:30 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
0
6

Kevin GehringAutor