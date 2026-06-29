Ab 11:45 Uhr LIVE: Der Auftakt des 1. FC Magdeburg im Livestream

Die übliche Diagnostik - so wie sportmedizinische Untersuchungen und der Laktattest - wurden schon zum Ende der vergangenen Woche vorgenommen. Am Montag nun startet der 1. FC Magdeburg auch offiziell in die Vorbereitung. Petrik Sander und Pascal Ibold bitten ihre Mannschaft zum ersten Mal auf den Platz. Die Volksstimme überträgt die erste Einheit im Livestream.
Mit dabei sind dann auch einige neue Gesichter beim FCM. Mit Kevin Manthey (SV Werder Bremen II), Tony Reitz (Borussia Dortmund II), Torben Müsel (Rot-Weiss Essen) und Anselmo Garcia MacNulty (PEC Zwolle) hatten die Elbestädter bisher vier Neuzugänge im Spielerkader vorgestellt. Zurück von seiner Leihe bei Alemannia Aachen ist zudem Pierre Nadjombe.
Auch im Trainerstab des 1. FC Magdeburg gab es Veränderungen im Sommer. So tritt der gebürtige Halberstädter und ehemalige FCM-Nachwuchsspieler Felix Binsker die Nachfolge von Jannik Kirchenkamp (Wechsel zu Hannover 96) als Athletik- und Rehacoach an. Neu im Funktionsteam ist ebenfalls Erwin Bradasch: Der 45-Jährige war zuletzt als Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt und übernimmt nun in selber Funktion in Magdeburg. Der gebürtige Darmstädter solle als "wichtige Brücke zu unseren Top-Talenten im NLZ" fungieren, hatte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel erklärt. Zu den FuPa-Profilen:
>> Felix Binsker
Am Montag ab 11.45 Uhr überträgt die Volksstimme den Vorbereitungsstart live vom Trainingsplatz an der Avnet Arena. Moderator Robert Rist lädt dazu die FCM-Reporter Tobias Buschendorf und Nico Esche zum Austausch über die wichtigsten Themen rund um den 1. FC Magdeburg. Geplant ist zudem ein Interview mit dem Geschäftsführer Martin Geisthardt.