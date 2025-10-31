Ab 11:15 Uhr LIVE: Das Programm am Reformationstag in der Übersicht

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr MSC Preussen Magdeburg MSC Preussen Eilslebener SV Eilsleben 14:00 live PUSH

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen II SV Kelbra Kelbra 14:00 live PUSH

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

1. Altmark-West-Liga

Heute, 18:00 Uhr SV Eintracht Berge Berge SV Eintracht Salzwedel Salzwedel II 18:00 PUSH

Heute, 19:30 Uhr FSV Eiche Mieste Mieste TSV 1919 Kusey Kusey 19:30 PUSH

Stadtliga Halle

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Profen Profen VfB Scharnhorst Großgörschen Großgörschen II 14:00 PUSH

Kreisliga Wittenberg

Harzliga 2

Bördeliga

Heute, 15:00 Uhr SV Irxleben Irxleben II Eilslebener SV Eilsleben II 15:00 live PUSH

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr SG Wippertal SG Wippertal II SG Schlenzetal SG Schlenzetal 14:00 live PUSH

Harzklasse

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:15 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB Germania Halberstadt Halberstadt 11:15 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 13:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen Ohre Spetze Ohre Spetze 13:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr SV Lokomotive Aschersleben Aschersleben SV Einheit Bernburg Einheit BBG 11:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 3

