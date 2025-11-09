 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der ETB steht an der Tabellenspitze.
Der ETB steht an der Tabellenspitze. – Foto: Jens Terhardt

Ab 11 Uhr: Unterrath und ETB im Fernduell in der U19-Niederrheinliga

U19-Niederrheinliga: Es wird zunehmend unwahrscheinlich, dass der Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga am Ende der Hinrunde nicht ETB Schwarz-Weiß Essen oder SG Unterrath heißt. Am kommenden Spieltag können sich die beiden Widersacher erneut behaupten.

Der Drittplatzierte Ratingen 04/19 hat noch vier, respektive sechs, Zähler Rückstand auf das Spitzenduo des ETB Schwarz-Weiß Essen und der SG Unterrath. In nur noch vier verbleibenden Spielen bis zur Winterpause wird es für das restliche Feld entsprechend schwierig die Lücke noch einmal zu stopfen. Wesentlichen Einfluss darauf wird natürlich die Konstanz der beiden Top-Teams haben.

Am 10. Spieltag kann Tabellenführer ETB daher den nächsten Schritt gegen die Sportfreunde Baumberg machen. Unterrath kann gegen den VfB Homberg den Druck nach oben aufrechterhalten. Dazu kommt es zum Kellerduell zwischen dem KFC Uerdingen und VfL Rhede. Der Wuppertaler SV wird die Restchancen auf Platz eins im Aufeinandertreffen mit der SG Essen-Schönebeck am Leben erhalten wollen.

So läuft der 10. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
11:00

Heute, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

Heute, 13:45 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
13:45

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
10:30

Heute, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

Heute, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
1
1

Heute, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
0

So geht es weiter


11. Spieltag
15.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - VfL Rhede
15.11.25 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
15.11.25 FSV Duisburg - Sportfreunde Baumberg
15.11.25 TSV Meerbusch - SG Essen-Schönebeck
15.11.25 KFC Uerdingen 05 - SG Unterrath
16.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
16.11.25 VfB Homberg - VfB 03 Hilden

