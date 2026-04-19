Ab 11 Uhr: Spieltagsauftakt in der Essener Kreisliga A

AL-ARZ wird sich ab 15 Uhr gegen die SF Altenessen behaupten wollen. – Foto: Markus Becker

Der SV Borbeck musste sich für seine Punkte am gar nicht erst strecken. Kellerkind TuSEM Essen II trat zu dem für 11 Uhr geplanten Spiel nicht an, somit kann der SVB den Blick auf die umliegende Konkurrenz werfen. Unter anderem ist AL-ARZ Libanon gegen die SF Altenessen gefordert. Die Sportfreunde brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg, werden es gegen den Aufstiegsanwärter besonders schwer haben. Bis dahin möchte der SC Türkiyemspor Essen seine gute Ausgangslage auch gegen den FC Stoppenberg nicht aus der Hand geben. Schon eine Pleite könnte das Aufstiegsrennen wieder komplett auf den Kopf stellen.

In Gruppe 2 richten sich die Blicke besonders auf das Topspiel zwischen SuS Niederbonsfeld und Alemannia Essen. Niederbonsfeld hat tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren - die Alemannia hat wiederum noch absolut realistische Chancen auf den Aufstieg. Um Preußen Eiberg weiter unter Druck zu setzen, bedarf es keiner weiteren Ausrutscher. Der Tabellenführer selbst ist erst wieder in der Folgewoche im Einsatz, hat aber ohnehin ein Spiel mehr als die Alemannia auf dem Buckel. Auch der Tabellenkeller hat einiges zu bieten. Dort möchte der FSV Kettwig nach einer überzeugenden Rückrunde endlich ans rettende Ufer, es geht gegen den ESC Rellinghausen II. Im Fernduell versucht sich die DJK BW Mintard II gegen den TuS Essen-West 81 zu behaupten.