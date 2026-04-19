Ab 11 Uhr live: U19-Niederrheinliga-Duell zwischen der SGS und Hilden

Die SG Essen-Schönebeck empfängt den VfB Hilden. FuPa berichtet live. – Foto: Jens Terhardt

Während die Sportfreunde Baumberg an der Spitze wegzulaufen drohen, geht es für das restliche Feld besonders um die Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Die SG Essen-Schönebeck hat auf Platz sechs derzeit den direkten Klassenerhalt sicher, empfängt nun den VfB Hilden, der nur haarscharf über der direkten Abstiegszone hausiert.

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Beide Teams warten länger auf einen Sieg

Nach langjähriger Präsenz in den Leistungsklassen hat sich die SGS seit der Saison 2023/24 in der Niederrheinliga etabliert. Auch in der laufenden Spielzeit nimmt das Team von Nikolas Soufian Swehla wieder eine mehr als ordentliche Rolle ein, muss derzeit aber einen kleinen Negativlauf abstreifen. Drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentreffern wirken zunächst zwar ernüchternd, gehören aber auch eingeordnet. Schließlich ging es zuletzt auch gegen das Spitzenduo SF Baumberg (1:4) und Ratingen 04/19 (4:6).

Nun zeigt sich also, ob die Essener in der leicht favorisierten Rolle wieder besser zurechtkommen. Während die Erste Mannschaft des VfB Hilden nämlich mit dem Aufstieg in die Regionalliga West flirtet, kämpft das Aushängeschild der Jugendabteilung akut gegen den Abstieg. Seit fünf Partien wartet die Spieler von Philipp Schütz schon auf einen Sieg und könnten bei Fortsetzung der Serie vom VfB Homberg unter den Strich gedrückt werden. Die historische Bilanz gegen die SGS spricht jedenfalls für die Hildener. In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen ging der VfB nie als Verlierer vom Platz. Im Hinspiel war es dabei aber noch eine dramatische Angelegenheit. Nach dem vermeintlichen Siegtreffer für die Essener in der 87. Spielminute durch Samuel Pozniak, antwortete Hilden seinerseits zwei Minuten später mit dem Tor von Avi Mahmud zum 2:2-Endstand.