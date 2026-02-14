Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ab 11 Uhr LIVE: Die Punktspiele am Sonnabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
Am Sonnabend ist es wieder so weit: Zum ersten Mal im neuen Jahr rollt in Sachsen-Anhalt wieder flächendeckend in Pflichtspielen der Ball - wenn auch nach allerhand Absagen nur sehr unregelmäßig. Dennoch: In der LOTTO-Landesliga, in zwei Landesklasse-Staffeln sowie in einigen Spielklassen auf Kreisebene und im Nachwuchs geht es um Punkte. Dazu sind zwei Oberligisten im Einsatz.
