Ab 11 Uhr LIVE: Die Punktspiele am Sonnabend in der Übersicht

– Foto: Daniel Wurbs

Am Sonnabend ist es wieder so weit: Zum ersten Mal im neuen Jahr rollt in Sachsen-Anhalt wieder flächendeckend in Pflichtspielen der Ball - wenn auch nach allerhand Absagen nur sehr unregelmäßig. Dennoch: In der LOTTO-Landesliga, in zwei Landesklasse-Staffeln sowie in einigen Spielklassen auf Kreisebene und im Nachwuchs geht es um Punkte. Dazu sind zwei Oberligisten im Einsatz.