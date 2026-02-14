 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Die Punktspiele am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 10:30 Uhr
– Foto: Daniel Wurbs

LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga

Am Sonnabend ist es wieder so weit: Zum ersten Mal im neuen Jahr rollt in Sachsen-Anhalt wieder flächendeckend in Pflichtspielen der Ball - wenn auch nach allerhand Absagen nur sehr unregelmäßig. Dennoch: In der LOTTO-Landesliga, in zwei Landesklasse-Staffeln sowie in einigen Spielklassen auf Kreisebene und im Nachwuchs geht es um Punkte. Dazu sind zwei Oberligisten im Einsatz.

Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
13:30live

Heute, 13:30 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
13:30

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00live

Heute, 12:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Abgesagt

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 11:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
2
1

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
14:00live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
14:00live

Stadtoberliga Meisterrunde Magdeburg

Heute, 14:30 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
14:30

1. Kreisklasse Salzlandkreis

Heute, 11:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/AltenweddingenSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen II
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
2
2

Heute, 14:00 Uhr
SG Eickendorf / Eggersdorf II
SG Eickendorf / Eggersdorf IISG Eickendorf / Eggersdorf II
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf II
14:00

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Heute, 11:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
11:00

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
12:30

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 13:00 Uhr
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
13:00

U17-DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde - Gruppe A

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
14:00

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 13:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
13:00