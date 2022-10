Ab 11 Uhr LIVE: Die Pflichtspiele der Frauen in der Übersicht Alle Ansetzungen des Tages von der Regionalliga bis zu den Regionalklassen auf einen Blick

Ein volles Programm steht am Sonntag für die Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt an. Während der Magdeburger FFC in der Regionalliga Nordost den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf empfängt, geht es auch in sämtlichen Spielklassen im Land um Punkte. Alle Ansetzungen von der Regionalliga bis zu den Regionalklassen und die dazugehörigen Liveticker findet ihr hier in der Übersicht: