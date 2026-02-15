 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Der Testspiel-Marathon am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anni Vivian Heßler

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Stadtoberliga
1. Stadtklasse
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 11:00 Uhr
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
1
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
11:00

Heute, 11:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
11:30

Heute, 12:00 Uhr
SV Spröda
SV SprödaSV Spröda
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna II
12:00

Heute, 12:00 Uhr
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
Klödener SV
Klödener SVKlöden
12:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
Schinner SV/Möringen II
Schinner SV/Möringen IISchinner SV/Möringen II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SG Leipzig-Bienitz
SG Leipzig-BienitzBienitz II
SV Zöschen
SV ZöschenZöschen II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
JFC Gera
JFC GeraJFC Gera
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
1
0

Heute, 13:00 Uhr
SV Langenberg
SV LangenbergLangenberg II
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99 II
SV Leipzig-Thekla
SV Leipzig-TheklaThekla II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
0
4

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
KSG Holdenstedt-Beyernaumburg
KSG Holdenstedt-BeyernaumburgHoldenstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Droyßiger SG 1886
Droyßiger SG 1886Droyßiger SG
Post SV Gera
Post SV GeraPost SV Gera
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Brück 1922
FSV Brück 1922FSV Brück
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
Zellendorfer SV
Zellendorfer SVZellendorf
14:00

Heute, 11:00 Uhr
SV Eiche Ragösen
SV Eiche RagösenRagösen
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Plötzkau / Ilberstedt
SG Plötzkau / IlberstedtSG Plötzkau II
SG Jersleben / Colbitz
SG Jersleben / ColbitzSG Jersleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
SG Großes Bruch
SG Großes BruchSG Großes Bruch
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Hötensleben
SV HötenslebenHötensleben
FC Heeseberg
FC HeesebergHeeseberg II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau II
SV Beuna
SV BeunaBeuna
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt II
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV Neutz
SSV NeutzNeutz
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau III
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine III
FSV Rot-Weiß Alsleben
FSV Rot-Weiß AlslebenAlsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau III
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
SpVgg Reinsdorf/WeißenschirmbachSpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
SV Grün-Weiß Langeneichstädt
SV Grün-Weiß LangeneichstädtLangeneichs.
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Mölkau 04
SV Mölkau 04Mölkau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV Kulkwitz 1920
SSV Kulkwitz 1920Kulkwitz
SG Spergau
SG SpergauSpergau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra
SV Eintracht Teutschenthal
SV Eintracht TeutschenthalE. Teut
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00live

Heute, 14:30 Uhr
SV Eilsdorf
SV EilsdorfSV Eilsdorf
TSV 1912 Deersheim
TSV 1912 DeersheimDeersheim
14:30

Heute, 14:30 Uhr
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
FSG Asse-Elm
FSG Asse-ElmFSG Asse-Elm
14:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Wickerstedt
SV Eintracht WickerstedtWickerstedt
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg II
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gröbers
SV Eintracht GröbersGröbers
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
SC Seeland
SC SeelandSeeland
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
16:00live