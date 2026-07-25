 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Ab 11 Uhr LIVE: Der Testspiel-Marathon am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages mit Beteiligung von der Landesebene auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Schulze

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Frauen-RL Nord
Frauen-RL Nordost
VL Hessen Nord
Sachsenliga
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Heute, 11:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
0
4
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
4
2

Heute, 13:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
7
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
6
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Leipziger SC 1901
Leipziger SC 1901Leipziger SC
4
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1
1

Heute, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
n.E.
6
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
0
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
2
0

Heute, 14:00 Uhr
FSV Krostitz
FSV KrostitzKrostitz
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
TSV Königshofen
TSV KönigshofenKönigshofen
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
13
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
8
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Güsen/ Parey
SG Güsen/ PareySG Güsen/ Parey
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
SV Eintracht 1876 Lüderitz
SV Eintracht 1876 LüderitzLüderitz
5
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
4
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
FC Samtgemeinde Gartow
FC Samtgemeinde GartowGartow
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
SV Concordia Schenkenberg
SV Concordia SchenkenbergSchenkenberg
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV 1893 Langeln
TSV 1893 LangelnLangeln
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
4
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Seeland
SC SeelandSeeland
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim II
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
8
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
8
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
6
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rammelsberg
SV RammelsbergRammelsberg
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Schöneck 1912
VfB Schöneck 1912VfB Schöneck
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
SG Taucha 99
SG Taucha 99SG Taucha
4
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
1
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
0
1
Abpfiff

Heute, 17:15 Uhr
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
4

Heute, 18:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
18:00

Heute, 19:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00